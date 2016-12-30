Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Mersin'deki sel

- Akdeniz Belediyesi ekipleri, selde zarar gören ev ve iş yerleriyle kapanan yollarda çalışmaları sürdürüyor - Tarsus ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen sel yüzünden evlerinde mahsur kalan bir aile, Jandarma ekiplerince kano yardımıyla kurtarıldı

Mersin'deki sel

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Akdeniz Belediyesine görevlendirilen Hamdi Bilge Aktaş, ilçede sel sonucu zarar gören ev ve iş yeri ile yollarda yoğun şekilde çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte dünden itibaren etkili olan sağanak sonucu hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Sel ve su taşkınlarından zarar gören tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, şöyle devam etti:

"Aşırı yağıştan etkilenen iş yerleri ve konutlarda biriken suların tahliyesini gerçekleştirmeyi sürdüren ekiplerimiz, diğer yandan da kapanan yol ve sokakları iş makineleri yardımıyla açarak trafiği düzenlemeye yardımcı olmuştur. Ayrıca Adanalıoğlu, Kazanlı ve Huzurkent gibi bölgelerde çadırlarda kalan tarım işçilerine de ulaşan ekiplerimiz, bu insanlarımızı otobüsler ve iş makineleri yardımıyla belediyemize ait hizmet binalarıyla düğün salonlarına taşımış, yemek ve su gibi temel ihtiyaçları karşılamıştır. Su baskınlarından etkilenen okullarda bulunan öğrencilerimiz de yine otobüsler yardımıyla tahliye edilmişlerdir."

Ekiplerin hala görevleri başında olduğunu ifade eden Aktaş, su baskınlarından etkilenen bölgelerde hizmet ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.

- Evlerinde mahsur kalan aile kanoyla kurtarıldı

Tarsus'un Akarsu Mahallesi'ndeki çiftlik evlerinde mahsur kalan İde ve Osman Ateş çiftiyle çocukları Yasin ve Medine, Jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Harekete geçen ekipler, evin önündeki derenin taşması ve köprünün sular altında kalması nedeniyle aileye ulaşmakta güçlük çekti.

Bunun üzerine, kano yardımıyla Ateş ailesine ulaşan Jandarma ekipleri, yarısına kadar sular altında kalan evdekileri kurtarmayı başardı.

Öte yandan, Kaymakam Yüksel Ünal başkanlığında oluşturulan kriz masası ekibince, şiddetli yağışlardan etkilenen çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu bin 290 kişiye battaniye ve sıcak yemek dağıtıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Tarsusta Selden Mahsur Kalan Aile Kanolarla Kurtarıldı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.