Mersin'deki sel

MERSİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Akdeniz Belediyesine görevlendirilen Hamdi Bilge Aktaş, ilçede sel sonucu zarar gören ev ve iş yeri ile yollarda yoğun şekilde çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte dünden itibaren etkili olan sağanak sonucu hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Sel ve su taşkınlarından zarar gören tüm Mersinlilere geçmiş olsun dileklerini ileten Aktaş, şöyle devam etti:

"Aşırı yağıştan etkilenen iş yerleri ve konutlarda biriken suların tahliyesini gerçekleştirmeyi sürdüren ekiplerimiz, diğer yandan da kapanan yol ve sokakları iş makineleri yardımıyla açarak trafiği düzenlemeye yardımcı olmuştur. Ayrıca Adanalıoğlu, Kazanlı ve Huzurkent gibi bölgelerde çadırlarda kalan tarım işçilerine de ulaşan ekiplerimiz, bu insanlarımızı otobüsler ve iş makineleri yardımıyla belediyemize ait hizmet binalarıyla düğün salonlarına taşımış, yemek ve su gibi temel ihtiyaçları karşılamıştır. Su baskınlarından etkilenen okullarda bulunan öğrencilerimiz de yine otobüsler yardımıyla tahliye edilmişlerdir."

Ekiplerin hala görevleri başında olduğunu ifade eden Aktaş, su baskınlarından etkilenen bölgelerde hizmet ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.

- Evlerinde mahsur kalan aile kanoyla kurtarıldı

Tarsus'un Akarsu Mahallesi'ndeki çiftlik evlerinde mahsur kalan İde ve Osman Ateş çiftiyle çocukları Yasin ve Medine, Jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Harekete geçen ekipler, evin önündeki derenin taşması ve köprünün sular altında kalması nedeniyle aileye ulaşmakta güçlük çekti.

Bunun üzerine, kano yardımıyla Ateş ailesine ulaşan Jandarma ekipleri, yarısına kadar sular altında kalan evdekileri kurtarmayı başardı.

Öte yandan, Kaymakam Yüksel Ünal başkanlığında oluşturulan kriz masası ekibince, şiddetli yağışlardan etkilenen çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu bin 290 kişiye battaniye ve sıcak yemek dağıtıldı.