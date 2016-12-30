Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

Mersin'deki sel MOBESE kameralarında

- Afetin yaşandığı kentte MOBESE kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ana caddelerin ve sokakların sular altında kaldığı görülüyor

Mersin'deki sel MOBESE kameralarında

MERSİN (AA) - Mersin'de dün etkili olan yağışların beraberinde getirdiği sel MOBESE kameraları tarafından da görüntülendi.

Kent merkezinde ve ilçelerdeki kuvvetli yağışların ardından oluşan selin izleri, il genelinde hala görülürken, afetin yaşandığı olay kent genelindeki MOBESE kameralarına da yansıdı.

Görüntülere, ana caddelerin ve ara sokakların sular altında kalması yer aldı.

Tıkanan trafik ve araçların sularda mahsur kalması kameralara yansırken, suların hızlı şekilde aktığı da görüldü.

Öte yandan, kentin bazı caddelerinde sel sularının önüne çıkanları götürdüğü de kameralarca kaydedildi.

Görüntülere ayrıca, günlük hayatın neredeyse durma noktasına geldiği kentte yaşayan vatandaşların, sular nedeniyle yaşadığı zorluklar da yansıdı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
MersinMersin'deki SelMOBESE
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.