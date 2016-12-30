Mersin'deki sel MOBESE kameralarında

MERSİN (AA) - Mersin'de dün etkili olan yağışların beraberinde getirdiği sel MOBESE kameraları tarafından da görüntülendi.
Kent merkezinde ve ilçelerdeki kuvvetli yağışların ardından oluşan selin izleri, il genelinde hala görülürken, afetin yaşandığı olay kent genelindeki MOBESE kameralarına da yansıdı.
Görüntülere, ana caddelerin ve ara sokakların sular altında kalması yer aldı.
Tıkanan trafik ve araçların sularda mahsur kalması kameralara yansırken, suların hızlı şekilde aktığı da görüldü.
Öte yandan, kentin bazı caddelerinde sel sularının önüne çıkanları götürdüğü de kameralarca kaydedildi.
Görüntülere ayrıca, günlük hayatın neredeyse durma noktasına geldiği kentte yaşayan vatandaşların, sular nedeniyle yaşadığı zorluklar da yansıdı.