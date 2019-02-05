Mersin'deki şiddetli yağış ve fırtına

MERSİN (AA) - Anamur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Sarıoğlu, kasım ayından bu yana meydana gelen şiddetli yağış, hortum ve fırtınaların toplam 11 milyon 331 bin 255 liralık maddi hasara neden olduğunu bildirdi.

Sarıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 29 Kasım 2018'den bu yana 4 kez şiddetli yağış, hortum ve fırtınanın meydana geldiğini anımsattı.

Çilek ve zeytin bahçeleri ile muz seralarında hasarlar oluştuğunu aktaran Sarıoğlu, başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Sarıoğlu, 243 üreticinin 1225 dekar sera ve bahçesinde toplam 11 milyon 331 bin 255 liralık maddi hasarın oluştuğunun belirlendiğini kaydetti.