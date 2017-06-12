Mersin'deki tatlıcı dükkanına silahlı saldırı

MERSİN (AA) - Mersin'de bir iş yerine yönelik silahlı saldırıda 3'ü müşteri 5 kişiyi yaraladığı iddia edilen 2 zanlı, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana gelen olayla ilgili Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olayı Doğan K. ile Eren Ö'nün gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüphelileri takibe alan ekipler, 2 şüpheliyi saklandıkları adreste gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mersin'de 3 Haziran Cumartesi günü tatlı ve pasta ürünleri satılan dükkana gelen 2 kişi, müşterilerin de olduğu iş yerine rastgele 20 el ateş açıp, 5 kişiyi yaralamıştı.