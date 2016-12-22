Mersin'deki terör operasyonları

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyelere sevk edilen 62 kişiden 30'u tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezinin yanı sıra Tarsus, Silifke ve Gülnar ilçesinde gözaltına alınan 112 zanlıdan 63'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan biri ifadesinin ardından salıverildi, 62'si ise adliyelere sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 30'u tutuklandı, 32'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan'ın da aralarında yer aldığı 49 zanlının ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 139 kişiden 112'si gözaltına alınmıştı.