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Mersin'deki trafik kazaları kameralara yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'de meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.Mersin Emniyet Müdürlüğü trafik kazalarına neden olan kural ihlallerine dikkati çekmek ve bu konuda vatandaşlarda...

Mersin'deki trafik kazaları kameralara yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'de meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü trafik kazalarına neden olan kural ihlallerine dikkati çekmek ve bu konuda vatandaşlarda farkındalık oluşturmak amacıyla KGYS kameraları tarafından kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Çeşitli tarihlerde kentte meydana gelen kazaların yer aldığı görüntülerde, özellikle kırmızı ışık ihlali yapan veya aşırı süratli araç kullanan sürücülerin kazalara karıştığı görüldü.

Bir görüntüde ise iki aracın arasına at arabasıyla giren kişinin kazaya neden olduğu ve bu sırada araçla bağlantısı kopan atın koşmaya devam ettiği yer aldı.

Bazı bisiklet ve motosiklet kullanıcılarına araç çarpması ile bir minibüsün devrilmesi de KGYS kameralarına yansıdı.

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