MERSİN (AA) - Mersin'de, engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilen plajlara, rahatça tatil yapmak isteyen engelliler ilgi gösteriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi ile Susanoğlu plajları, engelliler için uluslararası standartlarda yapılan düzenlemelerin ardından yurt genelinden ilgi görmeye başladı.

Ankara ve Şanlıurfa’dan gelen yaklaşık 100 kişilik engelli grubu, Kızkalesi’nde kendileri için oluşturulan plajda bir hafta boyunca yaptıkları tatilde, engellerine rağmen rahatça denize girdi, güneşlenerek Akdeniz'in tadını çıkardı.

Şanlıurfa Zihinsel Engelli Rehabilitasyon ve İstihdam Derneği ile Şanlıurfa Engelliler ve Aileler Derneği Başkanı Bedih Satoğlu, yaptığı açıklamada, dernek üyeleriyle sık sık tatil organizasyonları düzenlediklerini belirterek "Engellilere elverişli böyle bir plajı ilk defa görüyorum. Böyle bir alanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Engelli bireylerin kendilerine uygun plajı görünce çok mutlu olduklarını aktaran Satoğlu, bölgeyi yeniden ziyaret etmek istediklerini kaydetti.

Engellilerden Durmuş Aytekin ise ailesiyle geldiği plajda iyi vakit geçirdiğini aktararak "Buraya gelince plajın biz engelliler için uygun hale getirildiğini gördüm. Ben daha önce Ege'ye ve Akdeniz'e de tatile gittim ama böyle bir hizmet ilk defa görüyorum. Burada engelli duş kabini de var engelli tuvaleti, bize uygun rampalar, denize girme aparatı ile hepsi birbirinden güzel hizmetler." dedi.







