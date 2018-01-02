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Mersin'in kurtuluşunun 96. yıl dönümü

- Kalkınma Bakanı Elvan: - "Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun sembolü olan 3 Ocak günü sadece takvimde bir tarihten ibaret değildir. Bir şehir özelinde, bir milletin bağımsızlık aşkının da kıyamete kadar unutulmayacak günlerinden biridir"

Mersin'in kurtuluşunun 96. yıl dönümü

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Elvan, mesajında, özgürlüğüne ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıkan Türk milletinin verdiği İstiklal Harbi'nin, dünya tarihinde benzeri bulunmayan bir yeniden diriliş mücadelesi olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır." sözünü hatırlatan Elvan, mesajında şunları kaydetti:

"Atatürk'ün söylediği gibi, Mersin sadece Mersin değil, 3 Ocak 1922'de adeta Türkiye olmuştur. Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun sembolü olan 3 Ocak günü sadece takvimde bir tarihten ibaret değildir. Bir şehir özelinde, bir milletin bağımsızlık aşkının da kıyamete kadar unutulmayacak günlerinden biridir. Kara ve karanlık günleri bir daha gelmeyecek şekilde silerek cumhuriyete giden yolu açan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Şehitlerimizin manevi huzurunda, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet ülkümüzden asla vazgeçmeyeceğimizi, dünya var oldukça Türkiye Cumhuriyeti'nin hür ve müreffeh olarak yaşayacağına inancımızı bir kez daha ifade ediyor, Mersin’in kurtuluş günü coşkusuna katılan hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum."

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