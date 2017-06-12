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Mesai saatinde iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

- Pendik’te, gündüz mesai saatlerinde bir iş yerine giren hırsız, içeride bulunan çalışanlara fark ettirmeden cep telefonu alıp çıktı - Olay güvenlik kameralarına yansıdı

Mesai saatinde iş yerindeki hırsızlık güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) – Pendik Güzelyalı’da mesai saatlerinde girdiği iş yerinden çalışanlara fark ettirmeden cep telefonu alıp kaçan hırsız güvenlik kameralarına takıldı.

Güzelyalı Ela Sokak’ta, mesai saatinin bitimine yakın giriş kapısında bir anlık boşluktan faydalanarak girdiği elektronik malzeme üreten iş yerinde dördüncü kata kadar çıkan hırsız, çalışanlara ait masada duran cep telefonunu alıp uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlının soğukkanlılığı dikkati çekti.

Olayla ilgili AA muhabirine konuşan iş yeri çalışanı Aslı Duran, kendileri içeride mesai yaparken böyle bir olayın gerçekleşmesinden dolayı oldukça tedirgin olduklarını belirterek, “Arkadaşım yan odadan gelmişti, onunla evrak üzerinde çalışıyorduk. Hırsız gelip yan odaya giriyor, arkadaşımın masasındaki kişisel eşyalarından cep telefonunu alıyor, almasıyla çıkması zaten bir iki dakika bile sürmüyor. Ardından arkadaşım odasına girip bakıyor telefonu yok, arıyor o sırada meşgule düşüyor. O da geldi bize sordu telefonum buralarda mı diye. Yok dedik, sonra tekrar aradık ki telefon kapalı. Burası komple iş yerlerinin olduğu bir yer. Ve bu kadar çalışanın olduğu bir yerde elini kolunu sallayarak mesai saatleri içerisinde birisinin buraya girip böyle bir iş yapması bizi tedirgin etti. Hepimiz kapılarımız açık çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Iş Yeri SoygunuPendik
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