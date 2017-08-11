KUDÜS (AA) - İsrail'in hukuksuz uygulamalarından geri adım atmasının ardından Mescid-i Aksa'daki durum "normale" döndü.

Direnişleriyle İsrail'e geri adım attırarak kapılardaki dedektör ve kameraların kaldırılmasını sağlayan on binlerce Filistinli Müslüman Mescid-i Aksa'da cuma namazını sorunsuz bir şekilde kıldı.

Olayların başladığı tarih olan 14 Temmuz öncesinde olduğu gibi Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının açık olduğu ve giriş çıkışlara herhangi bir kısıtlama getirilmediği görüldü.

Namazın ardından AA muhabirine konuşan Filistinliler, Harem-i Şerif'teki durumun normale dönmesinden memnuniyet duyduklarını ancak İsrail'in ihlalleri karşısında da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu etrafı surlarla çevrili Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ikamet eden Muhammed Abdullatif, "Elhamdulillah Aksa'daki durum normale döndü. Bununla birlikte İsrail polisi Aksa'nın kapılarında beklemeye ve güvenlik önlemi adı altındaki uygulamalarını sürdürmeye devam ediyor." dedi.

- Direniş geri adım attırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim şehri yakınlarındaki Zatara köyünde yaşayan, İsrail makamlarından izin alarak Kudüs'e gelebilen Ali Bacali ise olayların durulmasının ardından Aksa'da ilk kez cuma namazı kılma şansı bulabildiğini belirtti.

Filistinli Bacali, Kudüs halkının direnişinin İsrail'e geri adım attırarak durumun normale dönmesini sağladığını vurguladı.

Kudüs'ün Şafat Mahallesi'nde ikamet eden Ala Ebu Asab da son olayların ardından Mescid-i Aksa'ya daha fazla sayıda insanın gelmeye başladığına dikkati çekti.

- "Aksa'yı korumak için sürekli gayret gerekiyor"

Harem-i Şerif'teki durumun 14 Temmuz öncesine döndüğünü ancak İsrail polisinin cemaate karşı "güvenlik önlemleri" adı altındaki ihlallerinin gözle görülür bir şekilde arttığını vurgulayan Kudüslü kadın Abir Zayid de şunları söyledi:

"Son olaylardan sonra polis korumasında Aksa'ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısı arttı. Mescid-i Aksa'yı fanatik Yahudi ve İsrail güçlerinin ihlallerinden koruyabilmek için sürekli çaba ve gayret sarf etmemiz gerekiyor."

- Neler yaşanmıştı?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Dedektörlerin yerleştirildiği günden itibaren Aksa'ya bu şekilde girmeyi reddederek namazları kapıda kılan Filistinliler sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kaldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırıldı.

Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine 27 Temmuz Perşembe günü ikindi namazı için Harem-i Şerif'e geldi. Başlangıçta Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarını açmayan İsrail polisi, Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine tüm kapıları açtı ve on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girdi.

Müslümanlar, ertesi gün cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmayı planlarken, İsrail polisi bu kez bir günlüğüne 50 yaşın altındaki erkeklerin Aksa'ya girişine yasak koydu.

İsrail'in 50 yaş sınırı getirmesinin ardından binlerce Filistinli Müslüman, cuma namazını Harem-i Şerif’in çevresindeki Eski Şehir bölgesine çıkan cadde ve sokaklarda eda etti.

Mescid-i Aksa'da üç haftanın ardından "sorunsuz" ilk cuma namazı 4 Ağustos'ta kılındı.