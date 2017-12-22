Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Mescid-i Aksa’dan BM’nin Kudüs kararına teşekkür

- Mescid-i Aksa'da Cuma Hatibi Şeyh Selim: - "Kudüs, Hazreti Muhammed'in sahabesine, sahabenin de ümmete mirasıdır. Bugün bu hakikati görmezden gelerek bu topraklarda hak iddia edenler tarih karşısında mahkum olacaklardır. Bu vesileyle dün BM Genel Kurulu'nda haktan yana tavır sergileyen dünya ülkelerine teşekkür ederiz" - "Uluslararası camia Kudüs ve Filistin'e karşı sorumluluğunu yerine getirmeli, bu mukaddes şehirdeki işgale son vermeli ve burayı Filistin'in başkenti olarak tanımalıdır"

Mescid-i Aksa’dan BM’nin Kudüs kararına teşekkür

KUDÜS (AA) - Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini sağlayan dünya devletlerine teşekkür edildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Cuma Hatibi Şeyh Muhammed Selim tarafından okunan cuma hutbesinde, "Kudüs, Hazreti Muhammed'in sahabesine, sahabenin de ümmete mirasıdır. Bugün bu hakikati görmezden gelerek bu topraklarda hak iddia edenler tarih karşısında mahkum olacaklardır. Bu vesileyle dün BM Genel Kurulu'nda haktan yana tavır sergileyen dünya ülkelerine teşekkür ederiz." İfadelerine yer verildi.

Uluslararası camiaya Kudüs'ü Filistin’in başkenti olarak tanıma çağrısı yapan Şeyh Selim, "Uluslararası camia Kudüs ve Filistin'e karşı sorumluluğunu yerine getirmeli, bu mukaddes şehirdeki işgale son vermeli ve burayı Filistin'in başkenti olarak tanımalıdır." dedi.

Mescid-i Aksa’da okunan cuma hutbesinin ardından bir grup Filistinli Harem-i Şerif’in avlusunda Kudüs ve Filistin lehine slogan attı.

Aralarında Türkiye’den gelen ziyaretçilerin de olduğu grupta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile Türkiye ve Malezya bayrakları açıldı.

Grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Kudüs İslami Vakıf İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Mescid-i Aksa’da 45 bin kişinin cuma namazını eda ettiğini dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mescid-i AksaGösteri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5