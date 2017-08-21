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Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 48. yılı

- Filistin Meclisi Kudüs Komisyonu Raportörü Neccar: "Mescid-i Aksa’nın yakılışının 48. yılında uluslararası toplumu ve kamu ile özel kurumları Kudüs’teki Filistin halkını, Mescid-i Aksa’yı korumaya çağırıyoruz"

Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 48. yılı

GAZZE/RAMALLAH (AA) - Gazze Şeridi’ndeki Filistin Meclisi Kudüs Komisyonu, uluslararası toplumu "Mescid-Aksa’yı İsrail’in Yahudileştirme" politikalarından korumaya çağırdı.

Komisyon, Mescid-i Aksa'nın ateşe verilmesinin 48. yılı münasebetiyle basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan komisyonun raportörü Hamis en-Neccar, "Mescid-i Aksa’nın yakılışının 48. yılında uluslararası toplumu ve kamu ile özel kurumları Kudüs’teki Filistin halkını, Mescid-i Aksa’yı korumaya çağırıyoruz." dedi.

Neccar, uluslararası mahkemeleri insanlığa ve Aksa’ya karşı savaş ve soykırım suçu işleyen İsrailli yetkilileri yargılamaya çağırarak, Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanların kutsallarının da korunması çağrısında bulundu.

İsrail'in Yahudileştirme politikasına karşı uyarıda bulunan Neccar ayrıca, İsrail'in Aksa’nın altında tünel kazmaya devam etmesinin mescidin çeşitli yerlerinde çatlaklara neden olduğuna dikkati çekti.

- Filistinli gruplardan "Aksa mesajı"

Öte yandan, Hamas ve Fetih hareketlerinden yapılan açıklamalarda, Arap ve İslam dünyası ile uluslararası toplum, Aksa’ya karşı sorumlu davranmaya çağrıldı.

İsrail’in "işgal" gücü olduğu ve Aksa dahil Doğu Kudüs üzerinde egemenliğinin bulunmadığı belirtilen Fetih’in açıklamasında, "Mescid-i Aksa dahil Kudüs, 1967’de işgal edilen Filistin topraklarının parçasıdır." denildi.

Hamas’tan yapılan açıklamada ise Mescid-i Aksa’nın mukaddesata saygı göstermeyen "Siyonist işgalinden" çekmeye devam ettiği ifade edilerek, gönüllü muhafızlar olarak bilinen "murabıt"ların kararlılığının İsrail’in planları karşısında adeta yüksek bir set olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Siyonist düşmanın halkımıza, topraklarımıza ve mukaddesatımıza yönelik suç ve ihlalleri, Siyonist yapıyı tanımama ve Filistin’in bir karış toprağından vazgeçemememiz konusunda kararlılığımızı artırır." ifadeleri yer aldı.

Mescid-i Aksa'ya 21 Ağustos 1969'da giren Avustralyalı Yahudi Dennis Michael Rohan, Kıble Camisi'nin mihrabını ve bin yıllık minberini yakmıştı. Filistinliler bu olayı kınamak amacıyla her yıl Ağustos ayının son haftasında etkinlikler düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
FilistinIsrailMescid-i Aksa
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