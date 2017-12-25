Mesir macununun helvası da üretildi

MANİSA (AA) - Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneğince, mesir macununda yer alan 41 çeşit baharatın da kullanıldığı tahinli helva üretildi.

Dernek Başkanı Ufuk Tanık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Mart 2018 tarihinde başlayacak olan 478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl mesir macununda yer alan baharatlardan üretilen tahinli helvayı piyasaya sunacaklarını söyledi.

Mesir macununun yiyemeyen vatandaşlar için geçmişte bazı ürünlere takviye yaptıklarını, mesir macununun içinde yer alan 41 baharatı çayla, lokumla buluşturduklarını anlatan Tanık, şöyle konuştu:

"Bu yıl tekrar yeni bir ürünle halkımıza hizmet vermek için tahin helvasını mesirle buluşturduk. Tahin helvası da kış aylarında çok fazla tüketilen, kış aylarında sıcak tutan bir ürün. Tahin helvasını da yüzde yüz şekerden yaptık ve içinde yine geleneğe uygun olarak 41 çeşit baharatımızı aynı şekilde tahin helvasıyla buluşturduk. Tanıtımdan sonra satışa sunacağız."

Tanık, dernek olarak ticari kaygıyla hareket etmediklerini, Manisa'yı ve mesiri tanıtıp, yeni ürünler çıkarmayı amaçladıklarını dile getirdi.

- Mesirde bulunan baharatlar

Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan'ın yakalandığı amansız hastalığı iyi eden ve 41 çeşit baharattan yapılan şifalı mesir macunu, 478'nci kez Mart 2018'de Sultan Camisi'nin minare ve kubbelerinden halka saçılacak.

Mesir macununda karanfil, yenibahar, zencefil, galanga, karabiber, kırım tartar, kişniş, havlican, kebabe, hindistan cevizi, anason, hıyarşenbe, sakız, safran, ud-ül kahar, çöpçini, hardal, portakal kabuğu, tarçın, mirsafi, iksir, çivit, meyanbalı, kalemi barit, tiryak, sarı halile, kara halile, raziyane, kimyon, zerde çöp, tarçın çiçeği, Hindistan çiçeği, çörek otu, darı fülfül, ravent, limon tozu, kakule, sinameki, vanilya, topalak ve şeker yer alıyor.