ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kurban Bayramı'nda ve yaz aylarında vatandaşların yoğun kullandığı mesirelik alanlarda her türlü tedbiri aldıklarını belirtti.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milli parklar ve tabiat parklarının, havası, suyu, tarihi ve tabii kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarının yanı sıra vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlaması ile özellikle şehirlerde yaşayanlar için önemli bir cazibe merkezi konumunda olduğunu vurguladı.

Bu alanlarda geçen Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 1 milyon 700 bin kişinin ağırlandığını hatırlatan Eroğlu, 42 milli park ve 220 tabiat parkı ile bu bayrama da hazır olduklarını aktardı.

Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşıp, huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe vakit geçirmek ve aileleriyle bir arada piknik yapmak isteyen vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla gerekli tedbirleri aldık. Mesirelik alanlarda içme suyu, temizlik ve tuvalet gibi ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması hususunda azami hassasiyet gösterilecek. Bizim yaptığımız, ancak özel sektör tarafından işletilen alanlarda da gerekli düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemeler de yine tarafımızdan sürekli kontrol edilecek. Bayram süresince vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için gereken ne varsa yerine getireceğiz."

- "Orman yangınları hususunda vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz"

Özellikle bir orman yangını görüldüğünde "ALO 177" Orman Yangını İhbar Hattı'nın aranması konusunda duyarlılık beklediklerini vurgulayan Eroğlu, erken müdahalenin orman yangınlarının kontrol altına alınması açısından çok önemli olduğuna işaret etti.

Eroğlu, "Özellikle vatandaşlarımızdan orman yangınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyorum çünkü orman yangınları daha çok piknik sonrasındaki ihmallerden kaynaklanıyor. Biz de Bakanlık olarak mesirelik alanlarda hem yangın riski için hem de vatandaşların daha kaliteli hizmet almaları amacıyla bütün tedbirleri aldık." açıklamasını yaptı.

Gerek kurum personelinin gerekse özel işletmelerdeki personelin kılık kıyafetinden ziyaretçilere karşı davranışlarına kadar her şeyin muazzam olması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, söz konusu alanlarda yaşanacak herhangi bir problemde vatandaşların dilek ve şikayetlerini hızlı bir şekilde kendilerine iletmeleri halinde gerekli müdahalenin anında yapılacağını ifade etti.

- Mesire yerleri orman yangını riskini azaltıyor

Bakan Eroğlu, mesirelik alanların başka bir faydasının ise orman yangınlarını azaltmak olduğunu belirterek, "Özellikle mangal yakacak halkımız, orman yangınına sebebiyet vermeme adına tesis ettiğimiz mesire alanları kullansınlar. Çünkü mesirelik alanlar, orman yangınları riskini azaltıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Birlik ve beraberliğin sürekliliği yönünden önem taşıyan bayramların toplumun en temel manevi zenginlik kaynağı olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Kurban Bayramı'nın ülkemiz ve bütün insanlığa huzur, mutluluk, bereket ile barış getirmesini canı gönülden diler, bütün İslam alemi ve hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.











