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Mesleğin ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler ve foto muhabiri Coşkun Aral, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç kategoride toplam 4 fotoğraf için oy kullandı - Ara Güler: - "Anadolu Ajansı, Türkiye'de aktüalitenin çok mühim bir yerini dolduruyor. Çok güzel fotoğraflar vardı" - Coşkun Aral: - "Foto muhabirleri arasında böyle bir yarış düzenlenmesi önemli. Bizim foto muhabirlerinin, gerek Türkiye gerek dünyada tanık oldukları olayları belgelemelerini bu şekilde görmek onur verici"

Mesleğin ustaları, AA'nın

İSTANBUL (AA) - Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler ve ünlü foto muhabiri Coşkun Aral, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Güler, Aral ile AA ekibini evinde kabul etti. AA Fotoğraf Editörlüğü Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, "Yılın Fotoğrafları" oylaması hakkında mesleğin ustalarına bilgi verdi.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Güler ve Aral, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

İlk olarak "haber kategorisi"ndeki fotoğrafları inceleyen Güler ve Aral, AA foto muhabiri Wisam Hashlamoun'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması" kararını açıklamasının ardından, Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşanan olaylar sırasında İsrail askerlerinin gözaltına alıp gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli çocuğu konu alan ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "Direnişin sembolü 16 yaşındaki çocuk" isimli fotoğrafını oyladı.

"Yaşam kategorisi"nde Ara Güler AA foto muhabiri Cem Öksüz'ün "Türk Yıldızları İzmir'de" başlıklı fotoğrafına oy verirken, Coşkun Aral ise tercihini AA foto muhabiri Şebnem Coşkun'un "Tarihin seyrinde kahvaltı" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Usta fotoğrafçılar, "spor" kategorisinde ise AA foto muhabiri Mustafa Çiftçi'nin "Ironman yarışları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Güler ve Aral, AA'nın her yıl düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" çalışmasını önemsediklerini ifade ederek, AA'yı ve foto muhabirlerini kutladı.

Özellikle haber kategorisindeki fotoğraflar arasında tercih yapmakta zorlandığını belirten Ara Güler, "Anadolu Ajansı'nın ne kadar mühim olduğunu biz biliriz. Anadolu Ajansı, Türkiye'de aktüalitenin çok mühim bir yerini dolduruyor. Çok güzel fotoğraflar vardı." dedi.

Coşkun Aral ise Anadolu Ajansı'nı kutladığını belirterek, "Foto muhabirleri arasında böyle bir yarış düzenlemesi önemli. Bizim foto muhabirlerinin gerek Türkiye gerek dünyada tanık oldukları olayları belgelemelerini bu şekilde görmek onur verici. Fotoğraflar arasında çok güçlü fotoğraflar var. Aktüel fotoğraflarda tercih yapmakta zorlandık." şeklinde konuştu.

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