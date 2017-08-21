Meslek lisesi öğrencisi tıp fakültesini kazandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da meslek lisesi mezunu Nuriye Kalkmaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

LYS sonuçlarına göre ülke genelinde 1001. sırada yer alan Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Kalkmaz, kazandığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine kaydını yaptırdı. Kalkmaz, mezun olduğu lisenin müdürü Kezban Erdoğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile bir araya geldi.

Dülger, Kütahya'da, üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşen tüm öğrencilerle gurur duyduklarını söyledi.

Kalkmaz'ı tebrik eden Dülger, "Toplumda meslek liselerine yönelik akademik anlamda ön yargı varken, bu başarıyla bunu kırmak adına Nuriye kızımız çok önemli bir adım attı. Meslek lisesinin akademik başarı algısı, olumlu yönde değişecektir." dedi.

Meslek lisesinde okuyan öğrencilerin, bu başarıyı örnek alarak, gelecek ve kariyer planlamalarını yaparken daha öz güvenli olabileceğini anlatan Dülger, "Öğrenciler, daha büyük hedefler koyarak kendilerine iyi bir gelecek inşa edebilecek. Bundan sonraki yıllarda meslek lisesi mezunları Nuriye Kalkmaz'ın açtığı yolda tıp, mühendislik ve eğitim fakültelerini tercih etmek için gayret gösterecek. Öğrencimiz, çalışkanlığı ve azmiyle böyle bir başarıyı yakalamasıyla tüm öğrencilere örnek oldu." ifadelerini kullandı.

Kalkmaz ise üniversite sınavlarında başarılı olmasında emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti.

Babasının kendisinin dışında 3 kardeşini de okutmak için gece gündüz çalıştığını belirten Kalkmaz, şunları kaydetti:

"Hayalimde hep beyaz önlük giymek vardı. Dedemin doktor torunu olmak istiyordum. Lisedeyken herkes bana meslek lisesinden doktor olamayacağımı, burada okuyanlardan iyi bir meslek sahibi çıkmayacağını söylüyordu. Sonuçta da böyle bir başarı geldi. Bu başarımla örnek olacağım yüzlerce meslek liseli arkadaşım var. Onlara tavsiyem, hedeflerini belirlesinler ve çalışmayı bırakmasınlar."