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Mesleki yeterlilik belgesi "çift dil"li olacak

- Uluslararası akreditasyona sahip Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından, mesleki yeterlilik belgeleri çift dil şeklinde düzenlenecek

Mesleki yeterlilik belgesi
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ANKARA (AA) - Uluslararası akreditasyona sahip Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), mesleki yeterlilik belgelerini çift dilli düzenleyecek.

MYK'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışındaki projeler ve işletmelerde istihdam edilen vatandaşların Türkçe düzenlenen mesleki yeterlilik belgelerini ayrıca tercüme ettirmek durumunda kaldığına vurgu yapıldı.

Gerek duyulan yeminli tercüme hizmeti sebebiyle vatandaşların cebinden ilave ücret çıktığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Başlangıçta Türkçe-İngilizce ve Türkçe-Arapça ile başlayacak belge düzenlemeleri, zamanla Türkçe-Almanca, Türkçe-Fransızca şeklinde düzenlenecek. Uluslararası normlara ve akreditasyon standartlarına uygun olarak çift dilli şekilde yeniden tasarlanan belgelerin, bu sayede uluslararası mecrada daha tanınır ve anlaşılır hale getirilmesi hedefleniyor. Bu sayede ülkemizin nitelikli ve belgeli iş gücünün serbest dolaşımı yönünde adımlar atılıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, MYK mesleki yeterlilik belgelerinin dünya çapında bilinirliğini artırmak istediklerini belirterek, "Uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgelerinin, yabancı işverenin de anlayabileceği yeni formatıyla Türk işçisinin bir nevi 'çalışma vizesi'ne dönüşmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mesleki Yeterlilik BelgesiMYK Başkanı Adem Ceylan
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