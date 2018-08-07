Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa teknoloji Trabzon hava tahmini
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar
SAHA'da bayrak değişimi
SAHA'da bayrak değişimi
Fındık üreticisine uyarı
Fındık üreticisine uyarı

Mesleki yeterlilikte hedef "tehlikeli" meslekler

- İş kazaları açısından riskli mesleklerde belgelendirme çalışmalarına yoğunlaşan Mesleki Yeterlilik Kurumu, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki işlerde 350 bin çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi - Kurum, 54'ü iş kazalarının en fazla yaşandığı inşaat sektörü olmak üzere "tehlikeli" ve "çok "tehlikeli" gruplardaki toplam 501 meslek için de "ulusal meslek standardı" belirledi

Mesleki yeterlilikte hedef

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), iş kazaları açısından riskli, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki işlerde 350 bin çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetine 2006ʹda başlayan kurum, bugüne kadar toplam 375 bin çalışana "Mesleki Yeterlilik" belgesi verdi. Bu çalışanlar arasında 350 bini iş kazaları açısında riskli, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki işleri icra edenler oldu.

- "Hedef 100 meslekte belge zorunluluğu"

MYK tarafından, 54'ü iş kazalarının en fazla yaşandığı inşaat sektörü olmak üzere "tehlikeli" ve "çok "tehlikeli" gruplardaki toplam 501 mesleğin de "ulusal meslek standardı" tespit edildi.

Aralarında betonarme demircisi, duvarcı, kuyu bakım-onarım işçisi, yer altı üretim işçisi ve dökümcünün de olduğu meslekleri standarda kavuşturan kurum, mevcutta 81 olan belge zorunluluğu bulunan meslek sayısını da ilk etapta 100'ün üstüne çıkartmayı planlıyor.

- "Belgeli iş gücü bilinci oluşmaya başladı"

MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak ülkedeki insan kaynağının mesleki yeterliliğini belgelemesi için çalıştıklarını belirterek, mesleki yeterliliğini ispatlayan çalışanlarla üretimin kalitesinin ve iş gücü niteliğinin arttığını söyledi.

Mevcutta 375 bin olan mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan sayısını yıl sonunda 400 binin üzerine çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki yıl önce mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan sayısı 40 bindi ama bugün 400 bine doğru gidiyor. Bu tablo bize toplumda nitelikli ve belgeli iş gücü bilincinin oluşmaya başladığını gösteriyor. Özellikle iş kazaları bakımında riskli olan 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' gruplardaki işlerde yeterliliğini ispatlayan çalışanlar sayesinde, sanayide nitelikli ürün ve kalite artıyor, iş kazaları da asgari düzeye iniyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mesleki Yeterlilik BelgesiMesleki Yeterlilik KurumuMYK Başkanı Adem Ceylan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5