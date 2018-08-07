Mesleki yeterlilikte hedef

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), iş kazaları açısından riskli, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki işlerde 350 bin çalışana mesleki yeterlilik belgesi verdi.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetine 2006ʹda başlayan kurum, bugüne kadar toplam 375 bin çalışana "Mesleki Yeterlilik" belgesi verdi. Bu çalışanlar arasında 350 bini iş kazaları açısında riskli, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" gruplardaki işleri icra edenler oldu.

- "Hedef 100 meslekte belge zorunluluğu"



MYK tarafından, 54'ü iş kazalarının en fazla yaşandığı inşaat sektörü olmak üzere "tehlikeli" ve "çok "tehlikeli" gruplardaki toplam 501 mesleğin de "ulusal meslek standardı" tespit edildi.

Aralarında betonarme demircisi, duvarcı, kuyu bakım-onarım işçisi, yer altı üretim işçisi ve dökümcünün de olduğu meslekleri standarda kavuşturan kurum, mevcutta 81 olan belge zorunluluğu bulunan meslek sayısını da ilk etapta 100'ün üstüne çıkartmayı planlıyor.

- "Belgeli iş gücü bilinci oluşmaya başladı"



MYK Başkanı Adem Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak ülkedeki insan kaynağının mesleki yeterliliğini belgelemesi için çalıştıklarını belirterek, mesleki yeterliliğini ispatlayan çalışanlarla üretimin kalitesinin ve iş gücü niteliğinin arttığını söyledi.

Mevcutta 375 bin olan mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan sayısını yıl sonunda 400 binin üzerine çıkartmayı hedeflediklerini vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki yıl önce mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan sayısı 40 bindi ama bugün 400 bine doğru gidiyor. Bu tablo bize toplumda nitelikli ve belgeli iş gücü bilincinin oluşmaya başladığını gösteriyor. Özellikle iş kazaları bakımında riskli olan 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' gruplardaki işlerde yeterliliğini ispatlayan çalışanlar sayesinde, sanayide nitelikli ürün ve kalite artıyor, iş kazaları da asgari düzeye iniyor."