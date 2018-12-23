Mesleki yeterlilikte hedefler aşıldı

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Yıl sonuna kadar belgeli çalışan sayısını 400 bine çıkartmayı hedefleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 21 Aralık itibarıyla mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 467 bin çalışana belge verdi.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetine 2006ʹda başlayan kurum tarafından 935 ulusal meslek standardı ile 664 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan MYK, 187 belgelendirme kuruluşunu yetkilendirdi.

Kendine bu yıl sonuna kadar belgeli çalışan sayısını 400 bine çıkartma hedefi koyan kurum, hedefini bu ay itibarıyla aştı.

MYK tarafından bugüne kadar "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde çalışanlar başta olmak üzere toplam 467 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Belge almaya hak kazananların 435 bini "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde çalışanlardan oluştu.

Yaklaşık 2 yıl önce 40 bin civarında olan mesleki yeterlilik belgeli çalışan sayısını 476 bine yükseltilmesini sağlayan Kurum, iş gücünün önemli oranda nitelik kazandırılmasını sağladı.