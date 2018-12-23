banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ahu serter Trabzon dünya Uğur Yılmaz
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Mesleki yeterlilikte hedefler aşıldı

- Yıl sonuna kadar belgeli çalışan sayısını 400 bine çıkartmayı hedefleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu, 21 Aralık itibarıyla mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 467 bin çalışana "yeterlilik belgesi" verdi - Belge almaya hak kazananların 435 bini "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde çalışanlardan oluştu - İki yıl önce 40 bin civarında olan mesleki yeterlilik belgeli çalışan sayısını 476 bine yükseltilmesini sağlayan kurum, iş gücünün önemli oranda nitelik kazandırılmasını sağladı

Mesleki yeterlilikte hedefler aşıldı
banner17

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Yıl sonuna kadar belgeli çalışan sayısını 400 bine çıkartmayı hedefleyen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 21 Aralık itibarıyla mesleğini icra etme yeterliliğini ispatlayan 467 bin çalışana belge verdi.

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren MYK, nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

Faaliyetine 2006ʹda başlayan kurum tarafından 935 ulusal meslek standardı ile 664 ulusal yeterlilik belirlendi. Temel amacı iş gücüne nitelik kazandırmak olan MYK, 187 belgelendirme kuruluşunu yetkilendirdi.

Kendine bu yıl sonuna kadar belgeli çalışan sayısını 400 bine çıkartma hedefi koyan kurum, hedefini bu ay itibarıyla aştı.

MYK tarafından bugüne kadar "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde çalışanlar başta olmak üzere toplam 467 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi verildi.

Belge almaya hak kazananların 435 bini "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde çalışanlardan oluştu.

Yaklaşık 2 yıl önce 40 bin civarında olan mesleki yeterlilik belgeli çalışan sayısını 476 bine yükseltilmesini sağlayan Kurum, iş gücünün önemli oranda nitelik kazandırılmasını sağladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mesleki Yeterlilik BelgesiMesleki Yeterlilik Kurumu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1