KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında hizmete sunulan "Metan Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"nde geçen yıl 44 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kentin çöplerinin döküldüğü Aslım Katı Atık Sahası'nda kurulan tesiste, 6 yıldır çöplerin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü, çevreye ve ekonomiye katkı sağlandığı belirtildi.

Tesiste 2017 yılında 44 milyon kilovatsaat elektrik üretildiği ifade edilen açıklamada, böylece kurulduğu günden bu yana üretilen elektrik miktarının 259 milyon kilovatsaatı bulduğu kaydedildi. Tesiste günlük ortalama 26 bin konuta yetecek elektrik üretildiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve çevrenin korunmasına ciddi önem verdiklerini söyledi.

Tesisi, 2011 yılında Aslım Katı Atık Depolama Sahası'nda oluşan metan gazının değerlendirilmesi için kurduklarını vurgulayan Akyürek, dört üniteden oluşan ve tam kapasite ile hizmet veren tesisteki elektrik üretiminin metan gazının borular yardımıyla toplanmasıyla gerçekleştirildiğini aktardı.



