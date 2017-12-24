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Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

- Meteoroloji Bingöl ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile Adıyaman için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

MALATYA (AA) - Bingöl ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile Adıyaman'da öğle saatlerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Elazığ ve Malatya'da akşam saatlerine kadar aralıklarla yağmur bekleniyor.

Adıyaman de ise öğle saatlerinde kuvvetli sağanak beklenmekle beraber, havanın akşam saatlerine kadar yağmurlu geçeceği ön görülüyor.

Bingöl'de ve Tunceli'nin kuzey kesimlerinin ise öğle saatlerinde bir ara kuvvetli olmak üzere kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bölgede rüzgarın zaman zaman kuvvetlice, saatte 30-50 kilometre esmesi tahmin edilirken vatandaşların tedbirli olması önerildi.

Bingöl ve Tunceli'nin kuzey kesimleri ile Adıyaman'da öğle saatlerinde beklenen kuvvetli yağış, gece ve sabah saatlerinde yer yer görülebilecek sis ve pus nedeniyle ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.


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