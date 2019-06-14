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Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara merkezde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Ankara merkezde kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara merkezde yerel kuvvetli gök görültülü sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

Söz konusu yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
SağanakMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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