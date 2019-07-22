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Meteorolojide “civa“ kazası

Tarım ve Orman Bakanlığı: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı'nda kaza sonucu civa dökülmesi meydana gelmiştir. 11 personelimizin sağlık durumları iyi olmakla birlikte tedbir amaçlı olarak, Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmiştir"

Meteorolojide “civa“ kazası
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı'nda kaza sonucu civa dökülmesi sonucu, 11 personel tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklama göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı'nda saat 10.30 sıralarında kaza sonucu civa döküldü.

Olaya ilk etapta kurumun iş sağlığı ve güvenliği, ardından AFAD ekipleri müdahale etti. Kazanın meydana geldiği bölümde ortam ölçümleri yapılarak, gerekli tedbirler alındı.

Sağlık durumları iyi olan 11 personel tedbir amaçlı olarak Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğüİş Kazası
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