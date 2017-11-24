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Meteorolojiden 2 il için kar uyarısı

Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı bu akşam ve gece saatlerinde etkisini artıracak.

Meteorolojiden 2 il için kar uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde yerdeki mevcut kar örtüsünün üzerine 20-50 santimetre ilave kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yerdeki mevcut kar örtüsünün üzerine 20-50 santimetre, kent merkezinde ise 10-20 santimetre kar yağacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Muhabir: Duygu Yener

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