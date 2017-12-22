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Meteorolojiden 3 il için kar uyarısı

Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde bu akşam ve yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteorolojiden 3 il için kar uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hala devam eden yağmur ve karla karışık yağmur şeklindeki yağışlar, akşam saatlerinden itibaren kara dönecek.

Yağışlar, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yarın gece saatlerine kadar yoğun kar yağışı şeklinde devam edecek.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksama, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Muhabir: Ayşe Şensoy

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