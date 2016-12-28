Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Meteorolojiden 4 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

- Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta, bugün ve yarın, kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak

Meteorolojiden 4 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'ta, bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Sivas, Kayseri ve Nevşehir çevresi ile Yozgat'ın doğu kesimlerinde bugün ve yarın, güney ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama ile soba ve doğalgaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FırtınaKayseriKuvvetli RüzgarMeteorolojik UyarıNevşehirSivasYozgat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.