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Meteorolojiden 4 kent için yağmur uyarısı

- Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te bugünden itibaren hafta boyu kuvvetli yağmur bekleniyor

Meteorolojiden 4 kent için yağmur uyarısı

ŞANLIURFA (AA) - Meteoroloji, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis illeri için bugünden itibaren kuvvetli yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düştüğü bölge illeri, bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine girdi.

Güne kuvvetli yağmurla başlayan Gaziantep'te yarın da sağanağın aynı şekilde etkili olması ve hafta boyu devam etmesi tahmin ediliyor. Kentte hava sıcaklığı 1 ila 10 derece arasında değişiyor.

Bugün yoğun sisin etkili olduğu Şanlıurfa'da da yarın başlayacak kuvvetli sağanağın hafta boyu kademeli olarak azalması öngörülüyor. Sıcaklığın 9 derece olarak ölçüldüğü kentte, hafta içerisinde maksimum 12 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Kuvvetli sağnağın iki gün boyunca etkili olması beklenen Adıyaman'da da hafta boyu devam edecek. En düşük gece 3 derece olan sıcaklığın kentte gündüz maksimum 10 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Hava sıcaklığının 5 ile 9 derece arasında değiştiği Kilis'te de bugün ve yarın kuvvetli olması beklenen sağnağın çarşambadan sonra kademeli olarak azalması tahmin ediliyor.


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