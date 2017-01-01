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Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

MALATYA/ERZURUM (AA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Malatya ve Tunceli'de az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, Elazığ, Bingöl ile Adıyaman'da ise parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin beklenmediği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bu illerde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 21 derece
Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da yer yer öğle saatlerine, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Ardahan çevrelerinde ise akşama kadar aralıklı hafif kar yağışı görülecek.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, değişik yönlerden hafif esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Kars'ta 21, Ardahan'da 20, Erzurum'da 10, Iğdır'da 7, Erzincan'da 2 ve Tunceli'de 1 derece olarak ölçüldü.

Kar kalınlıkları ise Ağrı'da 60, Erzurum'da 25, Ardahan ve Kars'ta 22, Tunceli'de 13, Iğdır'da 10, Erzincan'da 1 santimetre olarak belirlendi.

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