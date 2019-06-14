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Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

- Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak Uyarısı
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