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Meteorolojiden 5 il için uyarı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de buzlanma ve don bekleniyor.

Meteorolojiden 5 il için uyarı

MALATYA (AA) - Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de buzlanma ile don bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, havanın bölgede bugün parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinde ise Elazığ'ın Kovancılar, Palu, Karakoçan, Arıcak ve Alacakaya ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl'de yer yer kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Rüzgarların kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden orta kuvvette esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don olabileceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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