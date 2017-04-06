Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Meteorolojiden 5 il için yağış ve zirai don uyarısı

SİVAS (AA) - Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için yağış ve zirai don uyarısında bulundu.Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgenin bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek...

Meteorolojiden 5 il için yağış ve zirai don uyarısı

SİVAS (AA) - Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için yağış ve zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgenin bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı aktarılan açıklamada, yağışın yarın da aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile cumartesi günü yağışların yağmur şeklinde görüleceği, pazar günü ise sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde karla karışık yağmura dönüşeceği ifade edilen açıklamada, yağışların Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer etkili olacağı vurgulandı.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla hafta sonu 6 ila 8 derece arasında azalmasının beklendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki hafta ortasından itibaren sıcaklıkların tekrar artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvetle, cumartesi akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden esmesi bekleniyor. Beklenen kuvvetli rüzgar ve yağış sebebiyle meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç direklerinin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Bölgede, pazar gece ve pazartesi sabah saatlerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayının da beklendiği belirtilen açıklamada, zirai faaliyette bulunan üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıKayseriSivas
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5