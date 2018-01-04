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Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı

DİYARBAKIR (AA) - Meteorolojiden Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak için yağış uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 6 şehirde bugün ve yarın yağmur etkili olacak.Sıcaklıkların...

Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı

DİYARBAKIR (AA) - Meteorolojiden Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak için yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 6 şehirde bugün ve yarın yağmur etkili olacak.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ayrıca, Batman, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da yarın sağanak, Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerinde karla karışık yağmur, Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde de hafif kar yağışı beklendiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırMeteooloji
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