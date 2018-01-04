Meteorolojiden 6 il için yağış uyarısı DİYARBAKIR (AA) - Meteorolojiden Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak için yağış uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 6 şehirde bugün ve yarın yağmur etkili olacak.Sıcaklıkların...

04 Ocak 2018 Perşembe 13:08