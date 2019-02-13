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Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında, kuvvetli fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında rüzgarın akşam saatlerinden...

Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı
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ANKARA (AA) - Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında, kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak, perşembe gece saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

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AkdenizFırtına UyarısıHatayMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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