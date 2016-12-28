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Meteoroloji'den Akdeniz için kar uyarısı

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde kuvvetli sağanak, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar uyarısında bulunuldu

Meteoroloji'den Akdeniz için kar uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Antalya'nın doğusu, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde yoğun kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğusunda etkisini artıracak yağışların yarın akşam saatlerine kadar Antalya'nın doğu ilçelerinde, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde yağmur ve sağanak iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun kar yağışının beklendiği bölgede yeni kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



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Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanakUyarı
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