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Meteorolojiden Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre fırtına, kuzey ve kuzeybatı yönünden 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) gerçekleşecek.Fırtınanın...

Meteorolojiden Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı
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ANKARA (AA) - Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre fırtına, kuzey ve kuzeybatı yönünden 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) gerçekleşecek.

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülürken, ulaşımda oluşabilecek aksamlara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Adana il merkezi ve doğusunda akşama doğru gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yerel olarak dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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Anahtar Kelimeler:
FırtınaMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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