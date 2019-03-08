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Meteorolojiden çığ uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın havanın...

Meteorolojiden çığ uyarısı
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ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimleri için çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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