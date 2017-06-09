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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve yerel dolu yağışı beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için uyarı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve yerel dolu yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 10 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyısındaki Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı olacağı tahmin edildiği duyuruldu.

Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.


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