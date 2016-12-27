Meteorolojiden Ege için buzlanma ve zirai don uyarısı

İZMİR (AA) - İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın için buzlanma ve zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık'a kadar soğuk ve yağışlı havanın etkisinde bulunacak Ege Bölgesi'nde, hafif, orta ve kuvvetli olmak üzere zirai don ile buzlanma görülecek.

Çanakkale'nin güney ve doğu ilçeleri, Balıkesir ile Manisa il geneli, İzmir'in iç kesimleri ile doğu ilçeleri ve Aydın'ın iç kesimlerinde etkili olması beklenen zirai dona karşı üreticilerin, buzlanmaya karşı ise sürücülerin dikkatli ve tedbirli davranmaları gerektiği belirtildi.