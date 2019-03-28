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Meteorolojiden fırtına uyarısı

- Marmara ve Ege bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu

Meteorolojiden fırtına uyarısı
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ANKARA (AA) - Marmara ve Ege bölgelerinde bugünden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenecek rüzgarın, Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (50-70 kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı (Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın batısı) ve Kuzey Ege'de (İzmir'in ve Manisa'nın kuzeyi) fırtına, zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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FırtınaMarmara Ve EgeMeteorolojiRüzgar
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