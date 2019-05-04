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Meteorolojiden fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale çevrelerinde yarın fırtına bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın yarın 08.00 ve 22.00 saatleri arasında Trakya...

Meteorolojiden fırtına uyarısı
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ANKARA (AA) - Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale çevrelerinde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın yarın 08.00 ve 22.00 saatleri arasında Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İç Ege ile Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla) ve Çanakkale çevrelerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Söz konusu bölgelerde, vatandaşların, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Fırtına UyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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