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Meteorolojiden fırtına uyarısı

- Van, Hakkari ile Siirt ve Şırnak'ın doğu, Ağrı'nın güney ve doğusunda yarın öğlene doğru etkili olacak rüzgarın, akşam saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor

Meteorolojiden fırtına uyarısı
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ANKARA (AA) - Van, Hakkari ile Siirt ve Şırnak'ın doğu, Ağrı'nın güney ve doğusunda yarın öğlene doğru etkili olacak rüzgarın, güneybatı yönlerden akşam saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Van, Hakkari ile Siirt ve Şırnak'ın doğu, Ağrı'nın güney ve doğusunda öğlene doğru rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın güneybatı yönlerden akşam saatlerine kadar kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fırtına UyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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