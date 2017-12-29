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Meteorolojiden iki il için kuvvetli yağış uyarısı

- Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile Çanakkale'nin merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi

Meteorolojiden iki il için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Çanakkale merkez ve batı ilçeleri (Ayvacık, Ezine, Eceabat, Gökçeada, Gelibolu,Lapseki ve Bayramiç) ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yarın sabah ve akşam saatleri arasında kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanabilecek sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirHava TahminiMeteoroloji
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