Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İhracatlık kirazda fiyat üreticiyi sevindirdi
Üreticinin yüzü güldü!
Yunan ekonomisine erken seçim dopingi
Ekonomiye seçim dopingi
Yeni atamalar yapıldı
Yeni atamalar yapıldı
Göztepe'de büyük sevinç
Göztepe'de büyük sevinç
Özel projesini tanıttı
Özel projesini tanıttı

Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Isparta çevrelerinde bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde Göller Yöresi...

Meteorolojiden Isparta'da gök gürültülü sağanak uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Isparta çevrelerinde bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde Göller Yöresi ile kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, gece saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Gök Gürültülü SağanakIspartaMeteoroloji Genel Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5