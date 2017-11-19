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Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da öğleden sonra başlaması beklenen kuvvetli sağanağın yarın gece saatlerine kadar süreceğini bildirdi.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden...

Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da öğleden sonra başlaması beklenen kuvvetli sağanağın yarın gece saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, İstanbul’da bugün öğleden sonra yerel, akşam saatlerinden sonra ise il genelinde başlayacak yağışların zaman zaman etkisini arttıracağı belirtildi.

Kuvvetli sağanağın, yarın gece saatlerine kadar kuvvetli poyraz ile etkili olacağı vurgulanan açıklamada, metrekareye 30-60 kilogram yağışın meydana geleceğinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, yağış nedeniyle oluşabilecek su baskını ve ulaşımda aksamalar ile diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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