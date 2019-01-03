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Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar, Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Tekirdağ ve Kırklareli'de akşam saatlerinden itibaren...

Meteorolojiden kar ve fırtına uyarısı
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ANKARA (AA) - Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren yoğun kar, Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Tekirdağ ve Kırklareli'de akşam saatlerinden itibaren başlayacak kar yağışının, yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak, yer yer kuvvetli fırtına şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Doğu Akdeniz'deki fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililere ve vatandaşlara, Tekirdağ ve Kırklareli'deki kar yağışı ile Doğu Akdeniz'deki fırtına sonrası meydana gelebilecek buzlanma, don, kuvvetli rüzgar ve tipi sonucu ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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Doğu AkdenizFırtınaKar Yağışı UyarısıKırklareliMeteorolojiTekirdağ
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