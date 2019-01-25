Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak, Antalya, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz (Osmaniye ve Hatay hariç), İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu'nun batısı, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışların yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, Güney Ege kıyıları, Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli görülmesi bekleniyor. Antalya'nın bin 200 metre üzeri yükseklerindeki kar yağışının pazar günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun devam edeceği tahmininde bulunuluyor.

Kar yağışı nedeniyle başta Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan kara yollarında olmak üzere kuvvetli buzlanma ve don öngörülüyor.



Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.