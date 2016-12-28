Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun Güney ve Doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ile güneydoğu yönlerden, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada vatandaşların, yarın gece saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi beklenen kuvvetli fırtınanın neden olabileceği, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ile baca gazı zehirlenmeleri, çığ tehlikesi, ulaşım aksamaları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli Fırtına UyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.