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Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu. Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, Sivas,...

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı
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ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Gümüşhane ve Erzincan çevrelerinde beklenen kar yağışının, bu gece saatlerinden sonra kuvvetli (10-20 santimetre), yüksek kesimlerde ise yoğun (20 santimetre ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece etkisini gösterecek kuvvetli rüzgarla birlikte tipiye dönüşmesi beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı UyarısıMeteoroloji
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