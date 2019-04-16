Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin ekonomi Trabzon EWE
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusu, Hatay, Rize, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre,...

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusu, Hatay, Rize, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz (Antalya hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Çanakkale, Denizli, Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğu ve güneydoğusu, Hatay, Rize, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli YağışMeteoroloji Genel Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5