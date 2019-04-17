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Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

- Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevreleriyle Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor - Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2-4 derece artması, Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevreleriyle Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye genelinde havanın bugün parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul ve Çanakkale çevreleriyle Ankara'nın güney, Isparta ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevreleriyle Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2-4 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması ve Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz kıyılarıyla güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerine kadar Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve öğle saatlerinden itibaren de Doğu Karadeniz kıyılarında güneybatıdan kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kar erimeleri, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kuvvetli Yağış UyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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